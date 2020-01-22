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Футбол

Экс-форвард Ворсклы трудоустроился в Албании

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рубин Хебай

Бывший нападающий полтавской “Ворсклы” Рубин Хебай не долго оставался безработным, после того, как с ним было расторгнуто соглашение по обоюдному согласию.

Новым клубом албанского нападающего стала “Теута”, которая идет на третьем месте в чемпионате Албании. Об этом игрок сообщил на своей официальной странице в Инстаграмм.

Отметим, в чемпионате Украины Рубин Хебай откровенно говоря не заиграл, в пяти матчах, что он выходил на футбольное поле он не отличился ни одним результативным действием.

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Тэги: ВорсклаРубин ХебайТеута
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