Экс-форвард Ворсклы трудоустроился в Албании

Бывший нападающий полтавской “Ворсклы” Рубин Хебай не долго оставался безработным, после того, как с ним было расторгнуто соглашение по обоюдному согласию.

Новым клубом албанского нападающего стала “Теута”, которая идет на третьем месте в чемпионате Албании. Об этом игрок сообщил на своей официальной странице в Инстаграмм.

Отметим, в чемпионате Украины Рубин Хебай откровенно говоря не заиграл, в пяти матчах, что он выходил на футбольное поле он не отличился ни одним результативным действием.