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Футбол

Легионер “Динамо” договаривается с легендарным клубом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Перуанский защитник “Динамо” Карлос Самбрано продолжает искать новый клуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным Mundo Boca Radio/TV, 30-летний защитник ведет переговоры с аргентинским “Бока Хуниорс”, однако окончательной договоренности о переходе пока не достигнуто. Кроме этого Самбрано пока не разорвал контракт с “Динамо”, о чем пресса писала ранее.

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Добавим, а текущем сезоне Самбрано не сыграл за главную команду киевлян ни одного матча.

Источник: sportanalytic.com
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