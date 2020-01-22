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Среда, 22 января, 2020
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Футбол

Левен Курзава может перейти в Арсенал

Андрей ОгородникНет комментариев
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Левен Курзава

Лондонский “Арсенал” в ближайшее время может усилить центр обороны своей команды.

Как сообщает авторитетное британское издание The Telegraph, руководство “ПСЖ”. не станет удерживать 27-летнего защитника и готово с ним расстаться уже зимой. Примечательно, что компенсация, которую требуют парижане достаточно низкая, около десяти миллионов евро. Столь низкая цена футболиста объясняется тем, что его контракт заканчивается в июне.

Напомним, ранее сообщалось, что “Арсенал” согласовал с Курзава условия личного контракта. Ранее сообщалось, что “канонирам” интерес защитника “Шахтера” Николай Матвиенко.

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Тэги: АрсеналЛевен КурзаваПСЖ
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