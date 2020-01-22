Левен Курзава может перейти в Арсенал

Лондонский “Арсенал” в ближайшее время может усилить центр обороны своей команды.

Как сообщает авторитетное британское издание The Telegraph, руководство “ПСЖ”. не станет удерживать 27-летнего защитника и готово с ним расстаться уже зимой. Примечательно, что компенсация, которую требуют парижане достаточно низкая, около десяти миллионов евро. Столь низкая цена футболиста объясняется тем, что его контракт заканчивается в июне.

Напомним, ранее сообщалось, что “Арсенал” согласовал с Курзава условия личного контракта. Ранее сообщалось, что “канонирам” интерес защитника “Шахтера” Николай Матвиенко.