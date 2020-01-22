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Футбол

Металлист-1925 смотрит двух бразильских новичков

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лукас Кунья

Харьковский “Металлист-1925” не отходит от политики приглашения бразильских исполнителей для усиления состава.

Как сообщает неофициальный сайт болельщиков клуба, сейчас в расположение команды Андрея Демченко прибыло два бразильских игрока, речь идет о Лукасе Кунье и Дугласе, которые проходят смотрины в харьковском клубе.

Отметим, что обеим игрокам по 22 года. Лукас Кунья выступает на позиции полузащитника, Дуглас – форвард. Прошлый сезон они провели в чемпионате Узбекистана, где выступали в составе “Сурхана”. На счету Куньи восемь матчей, Дуглас забил гол и сделал одну результативную передачу в девяти матчах узбекской Суперлиги.

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Тэги: ДугласЛукас КуньяМеталлист 1925
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