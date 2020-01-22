Нападающий “Динамо” признался, почему злорадствовал отставке Хацкевича

Форвард “Динамо” Назарий Русин рассказал о свой скандальный пост в Інстаграмі после объявления об отставке с тренерского мостика киевлян Александра Хацкевича. Сообщает сайт EURO.com.ua

Это искренние чувства. Я сначала не мог в это поверить. Я понимаю, что это некрасиво с моей стороны, но я не жалею, правда. Я очень ждал его ухода из клуба.

Хотя Денис Бойко мне потом объяснил, что я поступил очень некрасиво. Но я все равно не жалею. Я тогда играл в “Заре” и понимал, что теперь смогу вернуться домой, в “Динамо”.

Если бы Хацкевич остался, я бы и летом ушел в аренду. Я бы не играл при нем. – сказал Русин в интервью сайту Sport Arena.

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