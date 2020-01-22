Новое на сайте

еще
Среда, 22 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНазарий Русин мог перебраться в чемпионат Австрии
Футбол

Назарий Русин мог перебраться в чемпионат Австрии

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Назарий Русин

Нападающий киевского “Динамо” Назарий Русин рассказал о вариантах, которые он имел летом, перед переездом в луганскую “Зарю”.

Изначально должен был переходить в «Карпаты». Было предложение от венской команды, не помню, какой именно. Я хотел ближе к дому, играть в «Карпатах», но семья была против. Все понимали нынешний уровень этой команды. В итоге, я понял, что принял правильное решение. Отправился в «Зарю», регулярно играл там и через полгода вернулся в «Динамо».

Напомним, в составе “Зари” Назарий Русин провел четырнадцать матчей в чемпионате Украины, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи, в итоге его вернули в составе “Динамо” досрочно.

загрузка...
Тэги: ДинамоЗаряНазарий Русин
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Рубин Хебай
Экс-форвард Ворсклы трудоустроился в Албании

Левен Курзава
Левен Курзава может перейти в Арсенал

Русин: Моя цель сыграть На Евро-2020

Артем Сухоцкий
Сухоцкий может покинуть Слован

Артур Авагимян
Черноморец может подписать экс-таланта Мариуполя

Закрыть