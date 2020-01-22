Официально: Алексей Гуцуляк перешел в Десну

Черниговская “Десна” продолжает радовать своей работой на трансферном рынке этой зимой.
Мало того, что “северяне” в январе оформили первый трансфер в истории клуба, который принес прибыль, так к тому же “Десна” достаточно неплохо работает над подписанием новичков.
Как сообщает официальный сайт “Десны”, бывший лидер львовских “Карпат” Алексей Гуцуляк подписал с клубом соглашение сроком на три года. Чтобы перейти в клуб с Чернигова, полузащитник расторг контракт с родным клубом по обоюдному согласию.