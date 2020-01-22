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Футбол

Официально: Андрей Тотовицкий перешел в Десну

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Тотовицкий

Черниговская “Десна” на ряду с СК “Днепр-1” является одним из главных ньюсмейкеров украинского футбола этим межсезоньем.

Как сообщает официальный сайт клуба, известный воспитанник донецкого “Шахтера” Андрей Тотовицкий перешел в “Десну”, подписав контракт сроком на два года. Стоить отметить, что он стал полноправным игроком, а не как было раньше, когда он переходил в различные клубы на правах аренды.

Напомним, этой зимы “Десна” подписала таких известных футболистов, как Филипп Будковский, Леван Арвеладзе и Алексей Гуцуляк.

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Тэги: Андрей ТотовицкийглавноеДесна
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