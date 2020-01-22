Официально: Андрей Тотовицкий перешел в Десну

Черниговская “Десна” на ряду с СК “Днепр-1” является одним из главных ньюсмейкеров украинского футбола этим межсезоньем.

Как сообщает официальный сайт клуба, известный воспитанник донецкого “Шахтера” Андрей Тотовицкий перешел в “Десну”, подписав контракт сроком на два года. Стоить отметить, что он стал полноправным игроком, а не как было раньше, когда он переходил в различные клубы на правах аренды.

Напомним, этой зимы “Десна” подписала таких известных футболистов, как Филипп Будковский, Леван Арвеладзе и Алексей Гуцуляк.