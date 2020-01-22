Официально: Бартулович-игрок Ингульца

Бывший полузащитник луцкой “Волыни” Младен Бартулович не долго оставался без клуба.

Новой командой известного хорватского полузащитника стал один из претендентов на повышение в классе “Ингулец”. Официальный сайт петровского клуба уже подтвердил сделку. Ранее сообщалось, что 33-летний вингер может перейти в “Карпаты”.

Напомним, в прошлом сезоне в составе “Волыни” ладен Бартулович провел 18 матчей в чемпионате Украины среди команд Первой лиги и забил три гола. Ранее хорват успел поиграть в составе таких клубов, как: «Днепр», «Кривбасс», «Арсенал», «Карпаты» и «Ворскла»