Официально: Пидкивка покинул львовские Карпаты

Большая чистка, которую затеяли руководители львовских “Карпат” продолжается.

Как сообщает официальный сайт клуба, сегодня по обоюдному согласию соглашение было расторгнуто с вратарем Романом Пидкивкой. Ему был предоставлен статус свободного агента.

Стоить отметить, что Пидкивка стал десятым игроком, который покинул клуб, ранее с “Карпатами” прекратили сотрудничество следующие исполнители: , Фране Войкович, Алексей Гуцуляк, Франсиско Ди Франко, Кристиан Понде, Кевин Мендес, Александр Кучер, Сергей Вакуленко, Алексей Ковтун и Назар Вербный.

Напомним, “Карпаты” идут на последнем месте в турнирной таблице.