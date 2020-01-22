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Футбол

Официально: Пидкивка покинул львовские Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Пидкивка

Большая чистка, которую затеяли руководители львовских “Карпат” продолжается.

Как сообщает официальный сайт клуба, сегодня по обоюдному согласию соглашение было расторгнуто с вратарем Романом Пидкивкой. Ему был предоставлен статус свободного агента.

Стоить отметить, что Пидкивка стал десятым игроком, который покинул клуб, ранее с “Карпатами” прекратили сотрудничество следующие исполнители: , Фране Войкович, Алексей Гуцуляк, Франсиско Ди Франко, Кристиан Понде, Кевин Мендес, Александр Кучер, Сергей Вакуленко, Алексей Ковтун и Назар Вербный.

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Напомним, “Карпаты” идут на последнем месте в турнирной таблице.

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Тэги: КарпатыРоман ПидкивкаСергей Вакуленко
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