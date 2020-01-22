Русин: Моя цель сыграть На Евро-2020

Нападающий киевского “Динамо” Назарий Русин мечтает попасть в сборную Украины и сыграть на чемпионата Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Скажу честно, моя цель – поехать на Евро-2020. Хотя бы третьим нападающим, но поехать, заслужить”, – сказал Русин в комментарии ютуб-канала SportArenaTV.

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Напомним, первую часть сезона Русин провел в аренде в луганской “Заре”.