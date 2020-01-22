“Шахтер” подтвердил трансферы трех игроков

“Шахтер” официально объявил о переходах трех футболистов. Сообщает сайт EURO.com.ua
В частности, нападающий Владислав Кулач и хавбек Андрей Тотовицкий покинули клуб, а вот нападающий Андрей Борячук отдан в аренду в “Різеспор” до завершения текущего сезона.
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Добавим, Кулач подписал контракт с “Влосклою”, а вот Тотовицкий продолжит карьеру в “Десне”.
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