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Среда, 22 января, 2020
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Футбол

“Шахтер” подтвердил трансферы трех игроков

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Шахтер” официально объявил о переходах трех футболистов. Сообщает сайт EURO.com.ua

В частности, нападающий Владислав Кулач и хавбек Андрей Тотовицкий покинули клуб, а вот нападающий Андрей Борячук отдан в аренду в “Різеспор” до завершения текущего сезона.

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Добавим, Кулач подписал контракт с “Влосклою”, а вот Тотовицкий продолжит карьеру в “Десне”.

Источник: sportanalytic.com
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