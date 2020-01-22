Сухоцкий может покинуть Слован

Украинский защитник братиславского “Слована” Артем Сухоцкий может в скором времени сменить клубную прописку.
Несмотря на то, что игрок является футболистов основного состава словацкого гранда, он не исключает вероятного ухода из клуба, о чем сообщил в своем интервью.
Есть варианты покинуть «Слован»? – Я бы не исключал такой вариант. Возможно.
– Были конкретные предложения клубу по твоему трансферу? – Нет. Насколько знаю, бумаги не присылали. Агент работает. Пока не спрашиваю. Будет какая-то конкретика – окей. Не будет – буду продолжать работать, бороться за место.
– Домой тянет? – Не знаю. Домой не зовут пока. Но хотелось бы себя попробовать еще в другом чемпионате, посмотреть, могу ли еще что-то. – Уровнем выше? – Конечно.