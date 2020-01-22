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Среда, 22 января, 2020
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Футбол

Сухоцкий может покинуть Слован

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Сухоцкий

Украинский защитник братиславского “Слована” Артем Сухоцкий может в скором времени сменить клубную прописку.

Несмотря на то, что игрок является футболистов основного состава словацкого гранда, он не исключает вероятного ухода из клуба, о чем сообщил в своем интервью.

 Есть варианты покинуть «Слован»?
– Я бы не исключал такой вариант. Возможно.


– Были конкретные предложения клубу по твоему трансферу?
– Нет. Насколько знаю, бумаги не присылали. Агент работает. Пока не спрашиваю. Будет какая-то конкретика – окей. Не будет – буду продолжать работать, бороться за место.

– Домой тянет?
– Не знаю. Домой не зовут пока. Но хотелось бы себя попробовать еще в другом чемпионате, посмотреть, могу ли еще что-то.

– Уровнем выше?
– Конечно.

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Напомним, Артем Сухоцкий был одним из лидеров обороны луганской “Зари”.

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Тэги: Артем СухоцкийЗаряСлован
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