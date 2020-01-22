Сухоцкий может покинуть Слован

Украинский защитник братиславского “Слована” Артем Сухоцкий может в скором времени сменить клубную прописку.

Несмотря на то, что игрок является футболистов основного состава словацкого гранда, он не исключает вероятного ухода из клуба, о чем сообщил в своем интервью.

Есть варианты покинуть «Слован»?

– Я бы не исключал такой вариант. Возможно.



– Были конкретные предложения клубу по твоему трансферу?

– Нет. Насколько знаю, бумаги не присылали. Агент работает. Пока не спрашиваю. Будет какая-то конкретика – окей. Не будет – буду продолжать работать, бороться за место.



– Домой тянет?

– Не знаю. Домой не зовут пока. Но хотелось бы себя попробовать еще в другом чемпионате, посмотреть, могу ли еще что-то.



– Уровнем выше?

– Конечно.



Напомним, Артем Сухоцкий был одним из лидеров обороны луганской “Зари”.