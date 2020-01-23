Бока Хуниорс завтра подпишет защитника Динамо

Эпопея с уходом Карлоса Самбрано из киевского “Динамо” подходит к своему завершению.

По информации журналиста TNT Sports LA Начо Безрука, защитник сборной Перу находиться в шаге от перехода в состав гранда аргентинского футбола “Боки Хуниорс”. Условия перехода не сообщаются, известно, что сделку должны завершить завтра.

Напомним, за два года, что Карлос Самбрано принадлежал киевскому “Динамо”, он так и не дебютировал за столичный клуб. Один раз игрок уходил в аренду в “Базель”, преимущественно защитник выступал за молодежную команду клуба.