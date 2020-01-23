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Футбол

Бока Хуниорс завтра подпишет защитника Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Карлос Самбрано

Эпопея с уходом Карлоса Самбрано из киевского “Динамо” подходит к своему завершению.

По информации журналиста TNT Sports LA Начо Безрука, защитник сборной Перу находиться в шаге от перехода в состав гранда аргентинского футбола “Боки Хуниорс”. Условия перехода не сообщаются, известно, что сделку должны завершить завтра.

Напомним, за два года, что Карлос Самбрано принадлежал киевскому “Динамо”, он так и не дебютировал за столичный клуб. Один раз игрок уходил в аренду в “Базель”, преимущественно защитник выступал за молодежную команду клуба.

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Тэги: Бока ХуниорсДинамоКарлос Самбрано
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