Официально: Бандура покинул ФК Львов

Один из аутсайдеров чемпионата Украины ФК “Львов” расстался с ещё одним своим игроком.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, вратарь команду Александр Бандура расторг с клубом контракт по обоюдному согласию. В клубе назвали причиной ухода вратаря его желание сменить команду.

Напомним, ранее сообщалось, что на просмотре в ФК “Львов” находиться бывший вратарь “Олимпика” Герман Пеньков.

Этой зимой состав ФК “Львов” покинули Квасный, Висенте, Адамюк, Мартан, Педро Витор, Леонардо и Зубков.