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Четверг, 23 января, 2020
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Футбол

Официально: Бандура покинул ФК Львов

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Бандура

Один из аутсайдеров чемпионата Украины ФК “Львов” расстался с ещё одним своим игроком.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, вратарь команду Александр Бандура расторг с клубом контракт по обоюдному согласию. В клубе назвали причиной ухода вратаря его желание сменить команду.

Напомним, ранее сообщалось, что на просмотре в ФК “Львов” находиться бывший вратарь “Олимпика” Герман Пеньков.

Этой зимой состав ФК “Львов” покинули Квасный, Висенте, Адамюк, Мартан, Педро Витор, Леонардо и Зубков.

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Тэги: Александр БандураУПЛФК Львов
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