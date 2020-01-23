Официально: Шпорар сделал выбор в пользу Спортинга

Лучший бомбардир чемпионата Словакии Андраж Шпорар, которым активно интересовалось киевское “Динамо”, продолжит свою карьеру в чемпионате Португалии.

Как сообщает официальный сайт португальского “Спортинга”, нападающий сборной Словении и “Спортинга” подписал с их клубом контракт сроком на пять лет. Клаусула игрока прописанная в контракте составляет 60 миллионов евро.

Напомним, в составе братиславского “Слована” Андраж Шпорар забил 12 голов в 11 матчах нынешнего сезона. Сообщалось, что “Динамо” предлагало за словенского форварда четыре миллиона евро.