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Четверг, 23 января, 2020
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Футбол

Официально: Шпорар сделал выбор в пользу Спортинга

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андраж Шпорар

Лучший бомбардир чемпионата Словакии Андраж Шпорар, которым активно интересовалось киевское “Динамо”, продолжит свою карьеру в чемпионате Португалии.

Как сообщает официальный сайт португальского “Спортинга”, нападающий сборной Словении и “Спортинга” подписал с их клубом контракт сроком на пять лет. Клаусула игрока прописанная в контракте составляет 60 миллионов евро.

Напомним, в составе братиславского “Слована” Андраж Шпорар забил 12 голов в 11 матчах нынешнего сезона. Сообщалось, что “Динамо” предлагало за словенского форварда четыре миллиона евро.

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Тэги: Андраж ШпорарДинамоСлованСпортинг
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