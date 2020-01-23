Потенциальный новичок “Динамо”: Мое будущее решится в июне

Нападающий белградского “Партизана” Умар Садик говорит, что его все устраивает в сербском клубе. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я счастлив в “Партизане”. Надеюсь продлить это ощущение. Права на меня принадлежат “Роме”, в июне будет решаться мое будущее.

Пока наслаждаюсь пребыванием в “Партизане”, – сказал нигериец.

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Напомним, ранее сообщалось, что на Садика претендует киевское “Динамо” и еще несколько европейских клубов.