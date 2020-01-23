Сабо оценил перспективы Матвиенко в Англии

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что защитнику
донецкого «Шахтера» Николаю Матвиенко еще рано переходить в АПЛ.
Напомним, на услуги игрока активно претендует лондонский «Арсенал».
По словам специалиста, английский чемпионат является специфическим турниром, очень тяжелым и энергозатратным.
«На мой взгляд, Матвиенко еще рано переходить в АПЛ. Он
относительно недавно стал основным игроком обороны «Шахтера» и сборной. Ему еще
есть чему учиться, нужно набраться опыта, повысить кондиции. А в такой сильный
чемпионат, как АПЛ, нужно переходить абсолютно готовым к конкуренции», –
приводит слова Сабо FootBoom.