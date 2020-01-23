Сабо оценил перспективы Матвиенко в Англии

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что защитнику донецкого «Шахтера» Николаю Матвиенко еще рано переходить в АПЛ.

Напомним, на услуги игрока активно претендует лондонский «Арсенал».

По словам специалиста, английский чемпионат является специфическим турниром, очень тяжелым и энергозатратным.

«На мой взгляд, Матвиенко еще рано переходить в АПЛ. Он относительно недавно стал основным игроком обороны «Шахтера» и сборной. Ему еще есть чему учиться, нужно набраться опыта, повысить кондиции. А в такой сильный чемпионат, как АПЛ, нужно переходить абсолютно готовым к конкуренции», – приводит слова Сабо FootBoom.