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Четверг, 23 января, 2020
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Футбол

Сабо оценил перспективы Матвиенко в Англии

Сергей СумскойНет комментариев
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Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что защитнику донецкого «Шахтера» Николаю Матвиенко еще рано переходить в АПЛ.

Напомним, на услуги игрока активно претендует лондонский «Арсенал».

По словам специалиста, английский чемпионат является специфическим турниром, очень тяжелым и энергозатратным.

«На мой взгляд, Матвиенко еще рано переходить в АПЛ. Он относительно недавно стал основным игроком обороны «Шахтера» и сборной. Ему еще есть чему учиться, нужно набраться опыта, повысить кондиции. А в такой сильный чемпионат, как АПЛ, нужно переходить абсолютно готовым к конкуренции», – приводит слова Сабо FootBoom.

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Тэги: Йожеф СабоНиколай МатвиенкоШахтер
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