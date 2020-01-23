СК Днепр-1 просмотрит в действии двух вундеркиндов клуба

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины СК “Днепр-1” помимо активной работы на трансферном рынке, не забывает уделять внимание и юным воспитанникам клуба.

Как сообщает официальный сайт клуба, главный тренер команды Дмитрий Михайленко вызвал на зимние сборы двух игроков академии Егора Ярмолюка и Даниеля Кивинду.

Стоить отметить, что обеим игрока лишь в этом году исполниться шестнадцать лет, тем не менее, Егор Ярмолюк уже имеет опыт выступлений в профессиональном футболе, где провел девять матчей.

Впечатляют показатели игроков в ДЮФЛ, на счету Кивинды 31 гол в 49 матчах детского чемпионата Украины, Ярмолюк в 31 матче забил 26 голов.