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Футбол

Тренер Динамо доволен спаррингом против Вардара

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Михайличенко

Главный тренер киевского “Динамо” Алексей Михайличенко подвел итоги матча своего клуба против македонского “Вардара”.

В третьем матче на сборе в Турции вице-чемпионы Украины сумели одержать разгромную победу, забив в ворота “Вардара” четыре безответных гола. Голы на свой счет записали Буяльский, Сидорчук, Дуэлунд и Русин.

“Это была очень важная игра, как и любая на сборах, поскольку, кроме того, что мы получили физическую нагрузку, нам еще и достался хороший спарринг-партнер. Мы показали хорошее движение, добились результата, хотя он и не является на данный момент главным. Удачно завершился еще один рабочий день”.

Напомним, этот матч стал третьим для “Динамо” на сборах, ранее киевляне сыграли вничью с “Легией 1:1, и обыграли “Нефтчи” 2:1.

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Тэги: Алексей МихайличенкоВардарДинамо
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