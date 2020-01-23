Венгер хотел подписать Зинченко в “Арсенал”

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, как в свое время экс-тренер “Арсенала” Арсен Венгер хотел подписать украинского защитника Александра Зинченко. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Помню, когда Арсен Венгер в первый раз обратил внимание на Зинченко, пацану было 17 лет. Александр играл тогда в юношеской Лиге чемпионов за “Шахтер”. Они дома победили “Арсенал”.

И тут меня набирает Венгер: “Мне нужен Зинченко, он будет у меня в первой команде!”. Я ему возразил – мол, нет игр за сборную, у вас в Англии действуют такие правила. Арсен ответил: “Шандор, ну какие правила? Если я смогу доказать, что этот игрок мне нужен, то ему дадут рабочую визу. Это уже моя забота”. И Зинченко, кстати, получил визу до того, как он стал играть за свою национальную команду. Так что тут я проблемы не вижу.”, – сказал Варга.

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