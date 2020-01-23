Запорожский Металлург усилился двумя игроками Зари

Луганская “Заря” продолжает трудоустраивать своих молодых талантов, которые не выдержали конкуренцию за место в составе.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, молодые таланты в лице Тимофея Сухаря и Егора Шалфеева продолжат свою карьеру в составе запорожского “Металлурга”, где будут играть на правах аренды, срок которой рассчитан до конца сезона.

Напомним, запорожский “Металлург” в нынешнем сезоне играет в Первой лиги чемпионата Украины, правда, дела у команды идут не лучшим образом – предпоследнее место и риск вылететь во Вторую лигу.