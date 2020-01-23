Новое на сайте

еще
Четверг, 23 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЗапорожский Металлург усилился двумя игроками Зари
Футбол

Запорожский Металлург усилился двумя игроками Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено

Луганская “Заря” продолжает трудоустраивать своих молодых талантов, которые не выдержали конкуренцию за место в составе.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, молодые таланты в лице Тимофея Сухаря и Егора Шалфеева продолжат свою карьеру в составе запорожского “Металлурга”, где будут играть на правах аренды, срок которой рассчитан до конца сезона.

Напомним, запорожский “Металлург” в нынешнем сезоне играет в Первой лиги чемпионата Украины, правда, дела у команды идут не лучшим образом – предпоследнее место и риск вылететь во Вторую лигу.

загрузка...
Тэги: ЗаряМеталлургТимофей Сухарь
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 − 11 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Александр Бандура
Официально: Бандура покинул ФК Львов

Тодор Петрович
Ворскла расторгла контракт с сербским легионером

Хорхе Карраскаль
Аякс приготовил сумасшедшее предложение по экс-звезде Карпат

Фран Соль
Китайский гранд нацелен на форварда Динамо

Андраж Шпорар
Официально: Шпорар сделал выбор в пользу Спортинга

Закрыть