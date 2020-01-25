Александр Зубков отличится дублем в матче против Пакши

Воспитанник донецкого “Шахтера” Александр Зубков продолжает блистать в составе венгерского “Ференцвароша”.

В этим минуты команда Сергея Реброва уверенно обыгрывает “Пакши” в рамках семнадцатого тура чемпионата Венгрии. Уже на третьей минуте Александр Зубков открыл счет в встрече, а на 65-ой минуте сделал счет непристойным 4:0. Также с первых минут матча в составе “Ференцвароша” вышел Игорь Харатин.

Отметим, для Александра Зубкова это тринадцатый гол в рамках чемпионата Венгрии, также на его счету семь забитых голов. Ранее ходили слухи, что игрок может перебраться в Италию.