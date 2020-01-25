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Футбол

Официально: Назар Вербный – игрок Олимпика

Андрей ОгородникНет комментариев
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Назар Вербный

Донецкий “Олимпик” продолжает усиливаться новыми исполнителями.

Как сообщает официальный сайт клуба, воспитанник львовских “Карпат” Назар Вербный, который на днях получил статус свободного агента, пополнил ряды их команды. 22-летний футболист подписал с “Олимпиком” контракт сроком на два года.

Напомним, почти всю карьеру Вербный провел в составе “Карпат”, за которые в рамках УПЛ отыграл 49 поединков. Также он провел половину сезона в составе львовского “Руха”, где в 19 матчах забил три гола и сделал семь результативных передач.

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Тэги: КарпатыНазар ВербныйОлимпик
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