Официально: Назар Вербный – игрок Олимпика

Донецкий “Олимпик” продолжает усиливаться новыми исполнителями.

Как сообщает официальный сайт клуба, воспитанник львовских “Карпат” Назар Вербный, который на днях получил статус свободного агента, пополнил ряды их команды. 22-летний футболист подписал с “Олимпиком” контракт сроком на два года.

Напомним, почти всю карьеру Вербный провел в составе “Карпат”, за которые в рамках УПЛ отыграл 49 поединков. Также он провел половину сезона в составе львовского “Руха”, где в 19 матчах забил три гола и сделал семь результативных передач.