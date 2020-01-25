Официально: Владислав Нехтий – игрок Авангарда

Крепкий середняк чемпионата Украины среди команд Первой лиги “Авангард” пополнил линию полузащиты бывшим игроком коваливского “Колоса” Владиславом Нехтием.

Как сообщает официальный сайт “Авангарда”, клуб подписал полноценный контракт с 28-летним полузащитником. Условия сделки не разглашаются. Известно, что игрок перешел в краматорский клуб бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, в нынешнем сезоне Владислав Нехтий в составе “Колоса” провел 14 матчей и сделал три результативные передачи. В сезоне 2015/2016 он уже защищал цвета “Авангарда”.