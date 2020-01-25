Новое на сайте

еще
Суббота, 25 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Владислав Нехтий – игрок Авангарда
Футбол

Официально: Владислав Нехтий – игрок Авангарда

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Владислав Нехтий

Крепкий середняк чемпионата Украины среди команд Первой лиги “Авангард” пополнил линию полузащиты бывшим игроком коваливского “Колоса” Владиславом Нехтием.

Как сообщает официальный сайт “Авангарда”, клуб подписал полноценный контракт с 28-летним полузащитником. Условия сделки не разглашаются. Известно, что игрок перешел в краматорский клуб бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, в нынешнем сезоне Владислав Нехтий в составе “Колоса” провел 14 матчей и сделал три результативные передачи. В сезоне 2015/2016 он уже защищал цвета “Авангарда”.

загрузка...
Тэги: АвангардВладислав НехтийКолос
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Тарас Сакив
Официально: Рух подписал полузащитника Ворсклы

Президент “Ингульца”: Хотим в финале Кубка треснуть “Динамо”

“Арсенал” хочет взять Его в аренду с обязательным выкупом

Примера. 21 тур. “Осасуна” дожала “Леванте”

Тете: Нам в “Шахтере” никто не рассказывает о “Бенфику”

Закрыть