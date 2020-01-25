Президент “Ингульца”: Хотим в финале Кубка треснуть “Динамо”

Перволиговый “Ингулец” настраивается таки завоевать Кубок Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил эксцентричный владелец клуба Александр Поворознюк в интервью YouTube-каналу Petrove TV.

“Шахтер” уже вылетел из Кубка, поэтому наша задача – выйти в финал с “Динамо” и треснуть их там.

Когда у Ленина спросили: «Владимир Ильич, вы подняли такую массу населения на революцию. Вы уверены в том, что выиграете?”. Знаете, что он ответил? “У нас другого выхода нет”. Вот и мы все равно выиграем Кубок Украины”, – сказал Поворознюк.

В 1/4 финала “Ингулец” сыграет с “Проходим”, а “Динамо” – с “Александрией”. В прошлом сезоне команда из Петрова пробилась в финал, где проиграла “Шахтеру”.