Сфынтул Георге может подписать украинского полузащитника

Воспитанник донецкого “Шахтера” Андрей Яковлев продолжает свои странствования по европейским клубам.

По информации издания Publika, следующим клубом 30-летнего футболиста может стать клуб элитного дивизиона чемпионата Молдовы “Сфынтул Георге”, куда Яковлев должен прибыть на просмотр. К слову, в этом клубе выступает украинский защитник Мирослав Мазур.

Стоить отметить, что “Сфынтул Георге” может стать пятнадцатым клубом в карьере украинского футболиста, также впечатляет и география игрока, за свою карьеру он успел поиграть в Латвии, Узбекистане, Словакии, Беларуси, России, Молдове, Казахстане, Греции, Армении и Литве.