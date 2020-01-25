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Футбол

Сфынтул Георге может подписать украинского полузащитника

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Яковлев

Воспитанник донецкого “Шахтера” Андрей Яковлев продолжает свои странствования по европейским клубам.

По информации издания Publika, следующим клубом 30-летнего футболиста может стать клуб элитного дивизиона чемпионата Молдовы “Сфынтул Георге”, куда Яковлев должен прибыть на просмотр. К слову, в этом клубе выступает украинский защитник Мирослав Мазур.

Стоить отметить, что “Сфынтул Георге” может стать пятнадцатым клубом в карьере украинского футболиста, также впечатляет и география игрока, за свою карьеру он успел поиграть в Латвии, Узбекистане, Словакии, Беларуси, России, Молдове, Казахстане, Греции, Армении и Литве.

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Тэги: Андрей Яковлевнаши за рубежомСфынтул Георге
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