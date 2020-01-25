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Футбол

Талант Шахтера получил страшную травму

Андрей ОгородникНет комментариев
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Манор Соломон

Какой-то злой рок преследует молодого таланта донецкого “Шахтера” Манора Соломона.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, израильский полузащитник вновь травмировался. На сборах команды в игрока было диагностировано повреждение мышц задней поверхности правого бедра. По прогнозам врачей он вернется в строй не ранее, чем через три месяца. Эта травма стала для футболиста третьей в этом сезоне.

В нынешнем сезоне на счету Манора Соломона восемнадцать матчей за “горняков” во всех турнирах, три гола и две результативные передачи.

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Тэги: Манор СоломонтравмаШахтер
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