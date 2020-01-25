Тете: Нам в “Шахтере” никто не рассказывает о “Бенфику”

Полузащитник “Шахтера” Тете говорит, что пока тренерский штаб их не знакомит со стилем игры “Бенфики”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Бразильский хавбек утверждает, что подготовка к матчам с португальским грандом будет позже, а сейчас “горняки” работают над базовыми вещами.

Тете подчеркнул, что было достаточно тяжело после отпуска справляться с физическими нагрузками, но уже все нормально.

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