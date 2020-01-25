Верес усилится экс-игроком ФК Львов

Ровенский “Верес”, руководство которого ставит перед командой задачу повысится в классе, может подписать достаточно известного по украинским меркам защитника.

По информации FootBoom, новичком команды Юрия Вирта может стать бывший футболист ФК “Львов” Руслан Зубков, который покинул расположение львовского клуба после окончания первой половины сезона. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Напомним, в составе ФК “Львов” Руслан Зубков находился начиная с лета прошлого года, на его счету семь матчей в чемпионате Украины.