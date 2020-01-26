Андрей Маркович может стать игроком Волыни

Воспитанник львовских “Карпат” Андрей Маркович может этой зимой вернуться в чемпионат Украины, правда, пока в Первую лигу.

По информации Sport Arena, новым клубом защитника может стать луцкая “Волынь”, куда игрок приехал на просмотр. Вчера он принял участие в товарищеском матче клуба.

Напомним, Андрей Маркович прошлый сезон провел в чемпионате Эстонии, где выступал за местный клуб «Нымме Калью» . На его счету 31 матч и один результативный удар. Ранее защитник успел поиграть за “Рух” Винники и “Нафтан” из Беларуси.