Бразильский талант Шахтера рассказал, как проводит свободное время

Молодой бразильский защитник донецкого “Шахтера” Витао поведал о том, как проводить свободное от тренировок время.
Вопреки стереотипам о разгульной жизни бразильских игроков, Витао предпочитает спокойную жизнь, максимальное внимание сосредоточив на тренировках.
Я сейчас пока один в Киеве, скоро приедет моя семья. Утром всегда тренировка, потом свободное время. Я спокойный человек дома играю в видеоигры, смотрю фильмы, сериалы, матчи. Иногда выхожу в ресторан пообедать или поужинать с партнерами по команде.