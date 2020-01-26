Бразильский талант Шахтера рассказал, как проводит свободное время

Молодой бразильский защитник донецкого “Шахтера” Витао поведал о том, как проводить свободное от тренировок время.

Вопреки стереотипам о разгульной жизни бразильских игроков, Витао предпочитает спокойную жизнь, максимальное внимание сосредоточив на тренировках.

Я сейчас пока один в Киеве, скоро приедет моя семья. Утром всегда тренировка, потом свободное время. Я спокойный человек дома играю в видеоигры, смотрю фильмы, сериалы, матчи. Иногда выхожу в ресторан пообедать или поужинать с партнерами по команде.

Никаких дискотек и клубов, даже не выезжаю за пределы жилого комплекса.

Напомним, 19-летний талант пока ещё не дебютировал за основной состав “Шахтера”.