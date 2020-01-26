Динамо готово отпустить Самбрано, стали известны условия

Защитник сборной Перу и киевского “Динамо” Карлос Самбрано ещё на шаг приблизился к переходу в “Бока Хуниорс”.

Как уже сообщалось ранее, на днях перуанский футболист успешно прошел медосмотр в аргентинском гранде, теперь стороны улаживают детали по переходу.

Как сообщает журналист ESPN Эмилиано Радди, условием “Динамо” является полное погашение перед защитником задолженности по заработной плате, которая составляет три месяца. В таком случае вице-чемпионы Украины готовы передать трансферные права “Боке Хуниорс”.