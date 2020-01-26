Новое на сайте

еще
Воскресенье, 26 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболДинамо готово отпустить Самбрано, стали известны условия
Футбол

Динамо готово отпустить Самбрано, стали известны условия

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Карлос Самбрано

Защитник сборной Перу и киевского “Динамо” Карлос Самбрано ещё на шаг приблизился к переходу в “Бока Хуниорс”.

Как уже сообщалось ранее, на днях перуанский футболист успешно прошел медосмотр в аргентинском гранде, теперь стороны улаживают детали по переходу.

Как сообщает журналист ESPN Эмилиано Радди, условием “Динамо” является полное погашение перед защитником задолженности по заработной плате, которая составляет три месяца. В таком случае вице-чемпионы Украины готовы передать трансферные права “Боке Хуниорс”.

загрузка...
Тэги: Бока ХуниорсДинамоКарлос Самбрано
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать + два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Андрей Маркович
Андрей Маркович может стать игроком Волыни

Роман Зозуля
Тренер СК Днепр-1 оценил вероятность перехода Зозули

Украинский вратарь ушел на повышение в Латвии

Официально. Украинец покинул “Динамо” Тбилиси

Джемаль Кизилатеш
Экс-полузащитник Колоса может стать игроком Волыни

Закрыть