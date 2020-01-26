Экс-легионер “Динамо”: Суркис – это человек с большой буквы

Экс-защитник “Динамо” Горан Попов похвалил президента киевлян Игоря Суркиса. Сообщает сайт EURO.com.ua



“Хочу передать большой привет Игорю Суркису, я всегда вспоминаю его. Это человек с большой буквы, так говорю не только я, но и те футболисты, которые играли ранее и играют по сегодняшний день.



Он помог очень многим футболистам и сделал их семьи счастливыми” , – сказал Попов.

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