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Футбол

Экс-полузащитник Колоса может стать игроком Волыни

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джемаль Кизилатеш

Бывший игрок коваливского “Колоса” Джемаль Кизилатеш может продолжить свою карьеру в составе луцкой “Волыни”.

Как сообщает Sport Arena, полузащитник сейчас находиться на просмотре в волынском клубе. Более того, во время вчерашнего товарищеского матча, игрок записал на свой счет два результативных удара, что значительно повысило его шансы подписать полноценный контракт с клубом.

Напомним, в первой половине сезона Джемаль Кизилатеш провел за коваливский “Колос” шесть матчей. “Волынь” идет на втором месте Первой лиги, является одним из претендентов на повышение в классе.

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Тэги: ВолыньДжемаль КизилатешКолос
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