Экс-полузащитник Колоса может стать игроком Волыни

Бывший игрок коваливского “Колоса” Джемаль Кизилатеш может продолжить свою карьеру в составе луцкой “Волыни”.

Как сообщает Sport Arena, полузащитник сейчас находиться на просмотре в волынском клубе. Более того, во время вчерашнего товарищеского матча, игрок записал на свой счет два результативных удара, что значительно повысило его шансы подписать полноценный контракт с клубом.

Напомним, в первой половине сезона Джемаль Кизилатеш провел за коваливский “Колос” шесть матчей. “Волынь” идет на втором месте Первой лиги, является одним из претендентов на повышение в классе.