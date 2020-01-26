Эстонский гранд усилится футболистом СК Днепр-1

Активная работа СК “Днепр-1” на трансферном рынке в зимнее межсезонье вынуждает руководство клуба провести чистку состава.

После того, как клуб подписал защитников Сватка, Адамюка, Цурикова, Лукаса Тейлора, шансы воспитанника днепрян Александра Сафронова получить место в составе существенно снизились.

Как сообщает Ютуб-канал СК “Днепр-1”, в ближайшее время Александр Сафронов станет игроком “Левадии”, которая из года в год борется за золотые медали чемпионата Эстонии. Скорей всего молодой защитник перейдет в клуб на правах аренды. СТоить отметить, что он должен составить там компанию другим украинцам, ранее ряды “Левадии” пополнили Юрий Ткачук, Игорь Жураховский и Зураб Очигава.