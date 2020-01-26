Кукушку зовут в УПЛ

Главный тренер “Днепра-1” Дмитрий Михайленко заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего “Альбасете” Романа Зозулю. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Было бы замечательно, если бы Роман пришел к нам. С удовольствием приняли бы его.

С ним есть контакт, есть связь. Но пока у него есть силы, пока он нужен в Испании, Зозуля, наверное, будет оставаться там”, – сказал Михайленко в интервью для официального ютуб-канала “днепрян”.

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Добавим, в текущем сезоне Зозуля забил 3 гола в 22 матчах за “Альбасете”.