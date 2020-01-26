Новое на сайте

еще
Воскресенье, 26 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКукушку зовут в УПЛ
Футбол

Кукушку зовут в УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Главный тренер “Днепра-1” Дмитрий Михайленко заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего “Альбасете” Романа Зозулю. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Было бы замечательно, если бы Роман пришел к нам. С удовольствием приняли бы его.

С ним есть контакт, есть связь. Но пока у него есть силы, пока он нужен в Испании, Зозуля, наверное, будет оставаться там”, – сказал Михайленко в интервью для официального ютуб-канала “днепрян”.

Читайте также:  Ребров в свое время пытался пригласить Малиновского в Динамо

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зозуля жестко ответил своим недругам

Добавим, в текущем сезоне Зозуля забил 3 гола в 22 матчах за “Альбасете”.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

одиннадцать − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Гия Чадунели
Волынь просматривает защитника из Грузии

Мишель Икем Анвил
Металлист 1925 просматривает воспитанника Андерлехта

Александр Сафронов
Эстонский гранд усилится футболистом СК Днепр-1

Карлос Самбрано
Динамо готово отпустить Самбрано, стали известны условия

Андрей Маркович
Андрей Маркович может стать игроком Волыни

Закрыть