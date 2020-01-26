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Футбол

Микицей может перейти в Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Станислав Микицей

Бывший защитник “Александрии” Станислав Микицей может вернуться в чемпионат Украины.

Как сообщает Tribuna, опытнейший защитник находиться на просмотре в одесском “Черноморце”, о чем свидетельствует фото, где игрок вместе с потенциальными партнерами по команде смотрит матч баскетбольного чемпионата Украины.

Напомним, после шести сезонов в составе “Александрии” 30-летний футболист отправился в чемпионат Латвии, где выступал в составе местной “Елгавы”. Ранее игрок успел поиграть за “Зарю” и “Мариуполь”.

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Тэги: Станислав МикицейЧерноморецЭлгава
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