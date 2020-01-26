Попов: Бущан очень прибавил за последнее время

Экс-защитник “Динамо” Горан Попов назвал лучших по его мнению футболистов “бело-синих” в контрольной игре с “Вардаром” (4:0). Сообщает сайт EURO.com.ua

“В составе “Динамо” мне очень понравился Виталий Буяльский.

Также выделил бы голкипера Георгия Бущана. Когда ему было 16 лет, мы вместе ездили на сборы, он очень прибавил за последнее время.

Есть много молодых игроков, которых я не знаю, но в этой команде всегда хорошие футболисты”, – сказал Попов.

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