Серия А. 21 тур. “Милан” вырвал победу у “Брешии”, 7 голов команды Малиновсього

Кризисный “Милан” с тяжелым напряжением добыл три очка. Сообщает сайт EURO.com.ua

Судьбу матча решил единственный гол Анте Ребіча, который он забил во второй половине второго тайма. “Болонья” на выезде одолела СПАЛ, тогда как “Фиорентина” и “Дженоа” голов не забивали.

“Аталанта” деклассировала “Торино” на его поле, забив сам безответных мячей. Украинец Руслан Малиновский отыграл 20 минут.

Чемпионат Италии

21 тур

“Брешия” – “Милан” – 0:1

Гол: Ребіч, 71

СПАЛ – “Болонья” – 1:3

Голы: Петанья, 23 (пен) – Викари, 24 (аг), Барроу, 59, Поле, 63

“Фиорентина” – “Дженоа” – 0:0

“Торино” – “Аталанта” – 0:7

Голы: Иличич, 17, 53, 54, Госенс, 29, Сапата, 45+1, Муриэль, 86 (пен), 88

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