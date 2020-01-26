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Футбол

Тренер СК Днепр-1 оценил вероятность перехода Зозули

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Зозуля

Главный тренер днепровского СК “Днепр-1” Дмитрий Михайленко оценил вероятность перехода в команду бывшего форварда “Днепра” Романа Зозули.

По словам тренера, интерес клуба и игрока обоюдный, но вряд ли сделка состоится в ближайшее время, так как Зозуля является важным игроком “Альбасете”.

Было бы здорово, если бы Роман пришел к нам. С удовольствием приняли бы его.

С ним есть контакт, есть связь. Но пока у него есть силы, пока он нужен в Испании, Зозуля, наверное, будет оставаться там», — сказал Михайленко.

Напомним, Роман Зуозуля проводит в Испании четвертый сезон, до этого он пять лет выступал в составе “Днепра”.

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Тэги: Дмитрий МихайленкоРоман ЗозуляСК Днепр-1
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