Волынь просматривает защитника из Грузии

Стало известно имя третьего потенциального новичка, который находиться в расположении луцкой “Волыни”.

Как стало известно, на просмотр в команду Андрея Тлумака прибыл 25-летний грузинский защитник Гия Чадунели. Последним клубом футболиста была грузинская “Дила”. Сейчас он является свободным агентом.

Отметим, Гия Чадунели помимо “Дилы” успел поиграть в составе тбилисского “Динамо”, “Шукуры”, “Гурии” и “Колхети”. Нельзя не отметить рост защитника, который составляет 1.92м. В “Волыни” грузинский футболист должен стать заменой Михе Горопевшеку.