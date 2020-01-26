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Футбол

Волынь просматривает защитника из Грузии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Гия Чадунели

Стало известно имя третьего потенциального новичка, который находиться в расположении луцкой “Волыни”.

Как стало известно, на просмотр в команду Андрея Тлумака прибыл 25-летний грузинский защитник Гия Чадунели. Последним клубом футболиста была грузинская “Дила”. Сейчас он является свободным агентом.

Отметим, Гия Чадунели помимо “Дилы” успел поиграть в составе тбилисского “Динамо”, “Шукуры”, “Гурии” и “Колхети”. Нельзя не отметить рост защитника, который составляет 1.92м. В “Волыни” грузинский футболист должен стать заменой Михе Горопевшеку.

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Тэги: ВолыньГия ЧадунелиДила
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