ФК Львов нашел усиление во Второй лиге

Очередным новичком ФК “Львов” этим межсезоньем стал полузащитник черновицкой “Буковины” Никита Ходаковский.

Как сообщает Футбол news, 23-летний футболист подписал с львовским клубом полноценный контракт, к слову, официальный сайт ФК “Львов” пока молчит.

В нынешнем сезоне Никита Ходаковский выступал в составе “Буковины”, за которую отыграл восемь матчей. Ранее он успел поиграть за “Горняк-Спорт”, кропивницкую “Звезду” и “Сталь”.