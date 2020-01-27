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Футбол

ФК Львов нашел усиление во Второй лиге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Никита Ходаковский

Очередным новичком ФК “Львов” этим межсезоньем стал полузащитник черновицкой “Буковины” Никита Ходаковский.

Как сообщает Футбол news, 23-летний футболист подписал с львовским клубом полноценный контракт, к слову, официальный сайт ФК “Львов” пока молчит.

В нынешнем сезоне Никита Ходаковский выступал в составе “Буковины”, за которую отыграл восемь матчей. Ранее он успел поиграть за “Горняк-Спорт”, кропивницкую “Звезду” и “Сталь”.

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Тэги: Никита ХодаковскийФК Львов
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