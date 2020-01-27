Известный вратарь возвращается в Верес

Ровенский “Верес”, который борется за повышение в классе, в ближайшие дни усилит вратарскую позицию.
Как сообщает FootBoom, воспитанник львовских “Карпат” Богдан Когут в скором времени должен подписать с “Вересом” полноценный контракт.
Напомним, в свое время Когут провел в составе “Вереса” два сезона. Последним его клубом была луцкая “Волынь”.
После первой половины сезона “Верес” идет на третьем месте турнирной таблицы Второй лиги.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: