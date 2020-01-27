Известный вратарь возвращается в Верес

Ровенский “Верес”, который борется за повышение в классе, в ближайшие дни усилит вратарскую позицию.

Как сообщает FootBoom, воспитанник львовских “Карпат” Богдан Когут в скором времени должен подписать с “Вересом” полноценный контракт.

Напомним, в свое время Когут провел в составе “Вереса” два сезона. Последним его клубом была луцкая “Волынь”.

После первой половины сезона “Верес” идет на третьем месте турнирной таблицы Второй лиги.