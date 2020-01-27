Лига 1. 21 тур. ПСЖ на выезде обыграл “Лилль”, “Монако” уступило дома

Очередной тур чемпионата Франции стартовал результативной ничьей. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Ницца” открыла счет в начале второго тайма, но “Ренн” сумел отыграться под занавес матча. В матче “Марселя” и “Анже” фаны так и не дождались забитых мячей.
“Монпелье” и “Сент-Этьен” одержали по три очка на родных аренах, тогда как “Монако” проиграл “Страсбургу”.
В заключительной игре тура дубль Неймара принес ПСЖ выездную победу над “Лиллем”.
Чемпионат Франции21 тур
“Ницца” – “Ренн” – 1:1Голы: Дольберг, 48 – Тет, 81
“Марсель” – “Анже” – 0:0
“Брест” – “Амьен” – 2:1Голы: Менди, 51, Кардона, 83 – Гірассі, 58 (пен)
“Монако” – “Страсбург” – 1:3Голы: Йоветич, 86 – Ажорк, 40, Томассон, 66, Митрович, 74
“Монпелье” – “Дижон” – 2:1Голы: Молле, 56, Делор, 63 – Бальде, 76
“Реймс” – “Метц” – 0:1Гол: Диалло, 3
“Сент-Этьен” – “Нем” – 2:1Голы: Хазри, 3, 34 (пен) – Ферхат, 45
“Лион” – “Тулуза” – 3:0Голы: Корне, 29, Дембеле, 71 Токо-Экамби, 77
“Нант” – “Бордо” – 0:1Гол: Бриан, 86
“Лилль” – ПСЖ – 0:2Голы: Неймар, 28, 52
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