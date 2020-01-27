Лига 1. 21 тур. ПСЖ на выезде обыграл “Лилль”, “Монако” уступило дома

Очередной тур чемпионата Франции стартовал результативной ничьей. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ницца” открыла счет в начале второго тайма, но “Ренн” сумел отыграться под занавес матча. В матче “Марселя” и “Анже” фаны так и не дождались забитых мячей.

“Монпелье” и “Сент-Этьен” одержали по три очка на родных аренах, тогда как “Монако” проиграл “Страсбургу”.

В заключительной игре тура дубль Неймара принес ПСЖ выездную победу над “Лиллем”.

Чемпионат Франции

21 тур

“Ницца” – “Ренн” – 1:1

Голы: Дольберг, 48 – Тет, 81

“Марсель” – “Анже” – 0:0

“Брест” – “Амьен” – 2:1

Голы: Менди, 51, Кардона, 83 – Гірассі, 58 (пен)

“Монако” – “Страсбург” – 1:3

Голы: Йоветич, 86 – Ажорк, 40, Томассон, 66, Митрович, 74

“Монпелье” – “Дижон” – 2:1

Голы: Молле, 56, Делор, 63 – Бальде, 76

“Реймс” – “Метц” – 0:1

Гол: Диалло, 3

“Сент-Этьен” – “Нем” – 2:1

Голы: Хазри, 3, 34 (пен) – Ферхат, 45

“Лион” – “Тулуза” – 3:0

Голы: Корне, 29, Дембеле, 71 Токо-Экамби, 77

“Нант” – “Бордо” – 0:1

Гол: Бриан, 86

“Лилль” – ПСЖ – 0:2

Голы: Неймар, 28, 52