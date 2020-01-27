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Футбол

Официально: Алексей Хахлев – игрок Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Хахлев

Львовские “Карпаты” оформили переход первого зимнего новичка.

Как сообщает официальный сайт “Карпат”, контракт с клубом сроком на два с половиной года подписал воспитанник киевского “Динамо” Алексей Хахлев.

Последним клубом молодого полузащитника был испанский “Алавес”, за который, он правда, так и не дебютировал. В составе молодежной сборной Украины прошлым летом он стал чемпионом мира. В новой команде он будет выступать под 8-м номером. Алексей Хахлев является сыном Алексея Хахлева, который был президентом ровенского “Вереса”.

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Ранее состав “Карпат” покинуло более десяти исполнителей. Львовский клуб идет на последнем месте в чемпионате Украины.

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Тэги: Алексей ХахлевглавноеКарпаты
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