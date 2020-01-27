Официально: Алексей Хахлев – игрок Карпат

Львовские “Карпаты” оформили переход первого зимнего новичка.

Как сообщает официальный сайт “Карпат”, контракт с клубом сроком на два с половиной года подписал воспитанник киевского “Динамо” Алексей Хахлев.

Последним клубом молодого полузащитника был испанский “Алавес”, за который, он правда, так и не дебютировал. В составе молодежной сборной Украины прошлым летом он стал чемпионом мира. В новой команде он будет выступать под 8-м номером. Алексей Хахлев является сыном Алексея Хахлева, который был президентом ровенского “Вереса”.

Ранее состав “Карпат” покинуло более десяти исполнителей. Львовский клуб идет на последнем месте в чемпионате Украины.