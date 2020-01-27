Тренер “Воеводины”: Очень люблю Рината Ахметова

Главный тренер сербского “Войводіни” Ненад Лалатовіч высказался о контрольном матче с донецким “Шахтером” (1:1). Сообщает сайт EURO.com.ua

“Большой привет Украине и ее народу. Был очень тяжелый матч. “Шахтер” – очень хорошая команда с очень хорошими игроками. Мои игроки сделали все, что я просил.

– Вы долго общались с Срной. О чем?

– Мы с Дарио очень хорошие друзья. Поговорили о “Шахтере”, который он сейчас. Поговорили о человеке, которого я очень люблю – Рината Ахметова. Привет ему. Знаю, “Шахтер” станет чемпионом.”, – сказал Лалатовіч.

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Напомним, Лалатовіч выступал за “Шахтер” с 2003 по 2005 год.