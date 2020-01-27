Новое на сайте

еще
Понедельник, 27 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТренер “Воеводины”: Очень люблю Рината Ахметова
Футбол

Тренер “Воеводины”: Очень люблю Рината Ахметова

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Главный тренер сербского “Войводіни” Ненад Лалатовіч высказался о контрольном матче с донецким “Шахтером” (1:1). Сообщает сайт EURO.com.ua

“Большой привет Украине и ее народу. Был очень тяжелый матч. “Шахтер” – очень хорошая команда с очень хорошими игроками. Мои игроки сделали все, что я просил.

– Вы долго общались с Срной. О чем?

– Мы с Дарио очень хорошие друзья. Поговорили о “Шахтере”, который он сейчас. Поговорили о человеке, которого я очень люблю – Рината Ахметова. Привет ему. Знаю, “Шахтер” станет чемпионом.”, – сказал Лалатовіч.

Читайте также:  Наставник "Шальке" объяснил, почему исчез Коноплянка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” приглашает спортивного директора клуба Серии А

Напомним, Лалатовіч выступал за “Шахтер” с 2003 по 2005 год.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 + четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Экс-нападающий “Карпат” на просмотре в немецком клубе

Экс-легионер “Динамо”: Суркис – это человек с большой буквы

Попов: Бущан очень прибавил за последнее время

СМИ: “Динамо” не будет покупать игроков зимой

Кукушку зовут в УПЛ

Закрыть