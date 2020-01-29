Форвард “Динамо” мог оказаться в Мексике

Мексиканский клуб “Пумас” хотел подписать нападающего “Динамо” Франа Соля. Сообщает сайт EURO.com.ua

27-летний испанец импонировал лично тренеру УНАМ Мічелу Гонсалесу, который является его соотечественником

В итоге там решили, что Фран слишком дорогой для них. “Бело-синие” просили 4 млн долл (3,6 млн евро). А куплено было Хуана Діненно из Аргентины за 4,2 млн.

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