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Среда, 29 января, 2020
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Футбол

Форвард “Динамо” мог оказаться в Мексике

Евгений НикитюкНет комментариев
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Мексиканский клуб “Пумас” хотел подписать нападающего “Динамо” Франа Соля. Сообщает сайт EURO.com.ua

27-летний испанец импонировал лично тренеру УНАМ Мічелу Гонсалесу, который является его соотечественником

В итоге там решили, что Фран слишком дорогой для них. “Бело-синие” просили 4 млн долл (3,6 млн евро). А куплено было Хуана Діненно из Аргентины за 4,2 млн.

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Источник: sportanalytic.com
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