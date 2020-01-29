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Футбол

Капитан “Шахтера” советует Ему не идти в “Арсенал”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новоиспеченный капитан “Шахтера” Андрей Пятов считает, что Николай Матвиенко будет трудно чувствовать себя в “Арсенале”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Украинский голкипер убежден, что Микель Артета – пока неизвестная величина в качестве наставника, поэтому здесь надо быть осторожным.

Зато Пятов в программе “Футбольный формат” советует Ему переходить в “Манчестер Сити”, ведь с Пепом Гвардиолой он точно будет прогрессировать.

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Источник: sportanalytic.com
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