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Футбол

Лучший в Instagram: Роналду – первый человек с 200 млн подписчиков

Сергей СумскойНет комментариев
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Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 200 миллионов подписчиков в социальной сети инстаграме.

Второй по этому показателю идет певица Арианы Гранде – 173 миллиона подписчиков, а тройку лидеров замыкает актер Дуэйн Джонс с 170 миллионами.

Стоит отметить, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси занимает 8-е место по числу подписчиков (141 млн).

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Тэги: Криштиану Роналду
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