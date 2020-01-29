Лучший в Instagram: Роналду – первый человек с 200 млн подписчиков

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал 200 миллионов подписчиков в социальной сети инстаграме.

Второй по этому показателю идет певица Арианы Гранде – 173 миллиона подписчиков, а тройку лидеров замыкает актер Дуэйн Джонс с 170 миллионами.

Стоит отметить, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси занимает 8-е место по числу подписчиков (141 млн).